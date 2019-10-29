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Промышленный альпинист показал детям, как трудно зарабатываются деньги

В Москве промышленный альпинист показал на видео, как тяжело достаются деньги. Мужчина оставил «детишкам» эмоциональное обращение.

При просмотре видеоролика, размещенного в Сети, можно увидеть, как альпинист взбирается на крышу башни «Москва-сити» и отмечает, что деньги ему достаются нелегко. Мужчина заявляет, что потратил полчаса на то, чтобы взобраться на три этажа выше.

Во время просмотра видео сомнений в сделанных альпинистом заявлениях не возникает. Судя по выражению лица мужчины, его усталости, действительно верится, что работа очень тяжела, сообщает Лайф.

Фото и видео: Денис Чижков в соцсети ВКонтакте

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