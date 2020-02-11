Подросток стрелял из окна в полицейского в Кургане

Задержан 17-летний житель Кургана, которого обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета по сотруднику дорожно-патрульной службы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Парень, находясь в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Дзержинского, выстрелил из пневматического пистолета в стража порядка во время его движения в салоне служебного автомобиля.

В результате потерпевший получил телесные повреждения. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.