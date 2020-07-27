Подросток организовал конвейер по избиению малышей и обогащению

Полицейские проводят проверку по факту организации 14-летним подростком конвейера по избиению малышей и собственному обогащению в Нижнем Новгороде, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что агрессивный парень, намотав на кулаки боксерские бинты, выбирал только тех, кто был младше и слабее него. Злоумышленник запугивал детей так, что они никому не рассказывали о случившемся.

Пострадавший школьник рассказал, что поводом для неравного поединка могло быть что угодно. Чтобы откупиться от побоев, он заставлял жертв покупать ему сигареты и алкоголь.

«Это напоминает бои без правил просто, мужики, взрослые мужики так не дерутся», — рассказала мать пострадавшего.

Отмечается, что создателю детского бойцовского клуба и его родным может грозить административное или даже уголовное наказание.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, мальчики направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. С участниками конфликта и их родителями работают сотрудники ПДН.