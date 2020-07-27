Понедельник, 27 июля, 2020
22.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Подросток организовал конвейер по избиению малышей и обогащению

Никита Брыкин

Полицейские проводят проверку по факту организации 14-летним подростком конвейера по избиению малышей и собственному обогащению в Нижнем Новгороде, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что агрессивный парень, намотав на кулаки боксерские бинты, выбирал только тех, кто был младше и слабее него. Злоумышленник запугивал детей так, что они никому не рассказывали о случившемся.

Пострадавший школьник рассказал, что поводом для неравного поединка могло быть что угодно. Чтобы откупиться от побоев, он заставлял жертв покупать ему сигареты и алкоголь.

«Это напоминает бои без правил просто, мужики, взрослые мужики так не дерутся», — рассказала мать пострадавшего.

Отмечается, что создателю детского бойцовского клуба и его родным может грозить административное или даже уголовное наказание.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, мальчики направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. С участниками конфликта и их родителями работают сотрудники ПДН.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПетербуржец рассказал, как отрубил жене голову, руки и ноги
Следующая статья«Неадекватный человек»: очевидцы рассказали о муже, расчленившем жену

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ушёл из жизни Почётный гражданин Касимова Михаил Силков

Новости Рязани
Ушёл из жизни Почётный гражданин города Касимова Михаил Петрович Силков. Об этом сообщает Касимов МЕДИА. Михаил Петрович Силков много...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В понедельник, 27 июля, в Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Рынок ломбардов избавляется от «серых» игроков

Новости Рязани
Правила работы ломбардов скорректировал Федеральный закон №196-ФЗ. Документ призван дополнительно защитить интересы клиентов и пресечь нелегальное кредитование. Компания сможет...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В...
Узнать больше

Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Рязанской области

Новости Рязани
ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на понедельник. 27 июля в Рязанской области ожидается переменная облачность....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

Акценты
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+