Писала стихи: Молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова

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После смертельной аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, появились слухи о том, что у актера был роман с молодой любовницей. Последней якобы была актриса театра «Современник» Дарья Белоусова.

Ранее писали, что Дарья была в автомобиле прибывшего на место ДТП спустя первые минуты после аварии актера Сергея Гармаша. Также имелись данные о том, что именно у Белоусовой прятался Михаил Ефремов после смертельного ДТП.

Анонимный «информированный источник» подтвердил СМИ данные о том, что 36-летняя актриса в действительности являлась любовницей Ефремова. Как пишет Пятый канал, Михаил не хотел уходить из семьи, но с Дарьей «крутил роман». Источник добавил, что об этой ситуации знали и жена Ефремова, и весь театр.

– Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу, – сообщает источник.