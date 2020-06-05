Педофил вынуждал девочку присылать интимные фото, угрожая оглаской

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В Алтайском крае под суд за совращение 11-летней девочки пойдет 31-летний житель Первомайского района. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По данным следствия, с мая по июль 2018 года педофил писал девочке с фейковой страницы в соцсетях. Он вынудил школьницу прислать ему откровенные фото с ее участием.

Затем злоумышленник принялся угрожать разослать кадры друзьям. Он потребовал, чтобы жертва отправила ему видео порнографического характера с участием школьницы.

Расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в суд.