«Отведите в полицию или детдом». Отец бросил двухлетнего сына в съёмной квартире и сбежал

В подмосковном Серпухове 31-летний отец бросил двухлетнего малыша на съёмной квартире и сбежал. Об этом сообщает Life.



Мальчика с запиской: «Отвезите, пожалуйста, ребёнка в полицию или детский дом» обнаружил хозяин квартиры. Он сдавал жильё мужчине и женщине с ребёнком и пришёл, чтобы проверить счётчики. Вещей в квартире в тот момент не было, там находился только маленький мальчик.



Квартиранты заселились в квартиру в январе 2020 года. При этом 21-летняя Наталья представила сопровождающего мужчину, Алексея, как двоюродного брата. По информации журналистов, он был любовником женщины и отцом мальчика.



Известно, что у Натальи есть муж. От него она сбежала вместе с Алексеем в Тамбовскую область. Через некоторое время они, накопив 60 тысяч рублей, решили переехать с сыном в Московскую область. Деньги быстро кончились и женщина отправилась на заработки в Москву, оставив любовника с ребёнком. Правда, деньги она прислала только раз – 5 тысяч рублей.



Мужчина нигде не работал, и когда деньги закончились, он решил сбежать. Сына оставил в пустой квартире с запиской. Из еды у мальчика была только курица.



Журналисты выяснили, что Наталья находится не в Москве, а уже успела уехать в Магадан. Ребёнка она забирать не спешит – мальчик находится в инфекционной больнице в Серпухове.

