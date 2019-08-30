Открыт приём заказов на внедорожник УАЗ Патриот с «автоматом»

30 августа 2019 года официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. На официальном сайте www.uaz.ru появилась отдельная страница, на которой можно будет сконфигурировать свой будущий УАЗ Патриот с «автоматом» и оформить предварительный заказ.

УАЗ Патриот с «автоматом» будет доступен в четырёх комплектациях – Оптимум, Премиум, Статус и Edition I. Минимальная стоимость автомобиля с автоматической коробкой передач составляет 1 034 000 рублей без учета акций и специальных предложений. В обязательное оснащение базовой комплектации входят две подушки безопасности, антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

Комплектация Премиум дополняет список базового оборудования легкосплавными дисками, электронной системой стабилизации курсовой устойчивости и системой помощи на подъеме, климат-контролем и атермальными серыми стёклами, подогревом лобового стекла, передних и задних кресел, круиз-контролем, мультифункциональным рулевым колесом с подогревом и кожаной отделкой, мультимедийной системой с семидюймовыми сенсорным дисплеем и навигацией. В оснащение комплектации Статус включены кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, камера заднего вида с динамической разметкой, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски нового дизайна.

Флагманская версия Edition I будет выпущена ограниченным тиражом в 300 единиц в эксклюзивном цвете кузова Серый Титан. Салон особенной версии преображен передними креслами новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией и тиснением на спинках. Перед рычагом коробки передач установлена хромированная отличительная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трёхсот), а салонные текстильные коврики украшены названием специальной серии.

Напомним, внедорожник УАЗ Патриот комплектуется автоматической коробкой передач PUNCH Powerglide 6L50, которая поступает на конвейер в Ульяновске с завода PUNCH Powerglide Strasbourg во Франции.

Шестиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором обладает колоссальным запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н•м соответственно. Дополнительной особенностью модели является более экономичный расход топлива в сравнении с аналогом на механической коробке передач. Например, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает 2 литров на 100 км.

Серийный выпуск внедорожника УАЗ Патриот с «автоматом» начнётся 1 сентября 2019 года. Старту производства предшествовали ресурсные испытания. В рамках их финальной части Патриот с автоматической коробкой передач за две недели посетил 8 городов – Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Преодолев дополнительные 15 тысяч километров, автомобиль принял участие в тысяче клиентских тест-драйвах и четырёх мероприятиях для СМИ и автомобильных блогеров.