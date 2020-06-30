Названа дата начала нового учебного года в России

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Как только в России завершился учебный год, начались споры и слухи о том, выйдут ли дети в школы 1 сентября. Сомнения родителей и школьников развеял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В понедельник, 29 июня, он назвал дату начала учебного года 2020-2021. По словам Кравцова, дети вернутся в школы 1 сентября. В настоящее время в школах идёт работа по усилению эпидемиологической защиты.

О традиционном начале учебного года заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Известия».

Напомним, в марте российские школы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.