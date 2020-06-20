На Алтае бабушка истязала 7-летнего внука

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Возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы города Горняк, подозреваемой в истязании ребенка. Об этом говорится на сайте СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, с мая по июнь 2020 года бабушка издевалась над своим семилетним внуком, который находился у нее под опекой. Отмечается, что женщина неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие.

В частности, злоумышленница удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы.

Решается вопрос о том, чтобы изъять ребенка из семьи и поместить в социальное учреждение.