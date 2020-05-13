Мужчину будут судить за похищение школьницы

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека. Парня обвиняют в похищении несовершеннолетней (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, преступление было совершено утром 30 сентября 2019 года. На одной из улиц города Луги обвиняемый встретил 11-летнюю девочку, идущую в школу. Угрожая ножом, он повёл ребёнка в лес. К счастью, девочка с помощью телефона сумела сообщить о случившемся родителям.
Правоохранители успели спасти ребёнка и задержать подозреваемого. По решению суда он был помещён под стражу.
В настоящее время расследование завершено, утверждено обвинительное заключение по делу.
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