Мужчина насадил пожилую пару на заостренный штырь в Тамбовской области

В селе Вольная Вершина расследуется двойное убийство 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги. Об этом говорится на сайте СК РФ по Тамбовской области.
Подозреваемым оказался их 59-летний сосед, который давно конфликтовал с пожилой четой. Вечером 27 июня находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, взяв металлический штырь, пошел к домовладению соседей.
Сначала злоумышленник нанес заостренной частью штыря несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.
Фото – Pixabay.com
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