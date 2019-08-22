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Молочная река: В Магнитогорске разбился водитель молоковоза

21 августа в Магнитогорске столкнулись легковой автомобиль и молоковоз. Водитель последнего очень серьезно пострадал. Момент ДТП был заснят видеорегистратором, установленным в другом авто.

Согласно данным очевидцев ЧП, молоковоз КамАЗ и Chevrolet Lanos не сумели разъехать на Северном переходе. В соцсетях утверждают, что легковушка подрезала грузовик. В итоге случилось серьезное столкновение, после которого молоковоз опрокинулся и оказался в кювете. По дороге растеклась молочная «река». Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

В результате аварии шофер большегруза получил серьезные травмы. С повреждениями его срочно госпитализировали. По мнению докторов, его состояние расценивается как тяжело, сообщает u74.ru.

Фото и видео: группа ВКонтакте «На дорогах Магнитки»

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