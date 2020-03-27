Машина протаранила остановку под Тулой, погибли три человека

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Ребенок и двое взрослых погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Тульском регионе. ЧП случилось 27 марта на территории Воловского района, сообщает РЕН ТВ.

На 262-м километре автодороги М-4 «Дон» «Нива» протаранила остановку неподалеку от села Красный Холм. Машина ехала по трассе перед столкновением с кирпичным павильоном.

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В салоне внедорожника в момент ДТП были три человека – мужчина, женщина и ребенок примерно 10 лет. Все они получили смертельные травмы и скончались. К счастью, в момент аварии на остановке никого не было.