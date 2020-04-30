Майк Тайсон рассказал, что избил 7 проституток

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что у него в жизни был случай, когда он избил нескольких проституток. Спортсмен сделал это, когда находился в состоянии наркотического опьянения.
Как пишет РЕН ТВ, Майк располагался в отеле, вместе с ним были семь женщин легкого поведения. Внезапно боксер испугался, что «подруги» ограбят его. Тогда он избил женщин, а затем прогнал.
По словам Тайсона, после этого инцидента он перестал употреблять наркотики.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram