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Любовник матери расправился с 3-летним малышом в Омской области

Никита Брыкин

Суд в Омской области вынес приговор 34-летнему жителю Оконешниковского района Сергею Лавренову, которого виновным в убийстве 3-летнего сына сожительницы, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 28 июля. Сообщается, что пьяный мужчина нанес несколько ударов кулаком и ногой мальчику в живот.

Кроме того, злоумышленник ударил его ногой в область ягодиц и ладонью по щеке. Мальчик получил закрытую травму живота и разрыв внутренних органов. Его мать видела, что возлюбленный бьет сына, однако предпочла убежать на улицу. В итоге изверг избил и ее.

После этого женщина уложила ребенка спать, а утром нашла его «холодненьким». Мужчина пояснил, что не желал ребенку смерти.

Отметим, что мужчину приговорили к 12,5 года заключения в колонии строгого режима.

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