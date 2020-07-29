Кристина Асмус показала «оргазм после развода»

Популярная актриса Кристина Асмус показала в Инстаграме, какой у неё «оргазм после развода».
Она продемонстрировала видео, на котором моет посуду и изображает звуки занятия сексом. Во время процесса Кристина громко стонала.
«После развода оргазм только такой», — подписала ролик Асмус.
Видео насмешило пользователей Сети. Многие стали в ответ шутить по поводу развода Асмус и комика Гарика Харламова, сообщает РЕН ТВ.
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