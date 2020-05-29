Краснодарец жестоко убил однополую семью пенсионеров

24-летний молодой человек осужден за убийство двух человек на территории Краснодарского края. Преступление было совершено парнем 10 января.
Мертвыми были найдены 64- и 71-летний мужчины. У одного нашли смертельные травмы головы. У другого – ножевые ранения шеи. Уточняется. Что погибшие проживали вместе. У них была однополая семья.
Отношения двух пенсионеров злили соседей. Один из них – 24-летний парень – пришел к семьянинам и поругался с ними. Затем он решил расправиться с ними. После совершения преступления молодой человек был задержан. его отправили в колонию на 12 лет, пишет Регион Онлайн.
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