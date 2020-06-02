Кассир АЗС напугала грабителя во время налета

Видеокамеры, установленные на одной из московских АЗС засняли момент налета на заправку. Мужчина, вооруженный осколком стекла, решил ограбить станцию. Во время нападения грабитель забыл закрыться маской, спустив ее на подбородок.
При просмотре кадров можно заметить, что работница АЗС лишь успела открыть кассу, как налетчик сразу же бросился к ней. Он схватил женщину сзади, завязалась борьба. Потерпевшая стала сопротивляться и кричать.
В итоге нападавший испугался и убежал. Его задержали в одном из московских аэропортов. Теперь ему грозит тюремное наказание. По факту попытки ограбления уже заведено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
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