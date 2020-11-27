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Где выгодно купить фасовочные пакеты по выгодным ценам?

7info7

При реализации различных товаров используются упаковочные материалы. Они обеспечивают сохранность продукции. Упаковка также используется в рекламных целях, так как с помощью современных технологий на поверхность можно нанести любое изображение, текст. Брендированная упаковка работает на имидж компании. Она помогает повысить узнаваемость как конкретного предприятия, так и торговой марки. Если говорить о самом популярном варианте упаковки, которая используется в сфере торговли, то это фасовочные пакеты. Это простой, экономичный способ упаковки различных товаров:

  • пищевой продукции;
  • строительных материалов;
  • промышленных товаров.

Производством фасовочных пакетов занимается компания Европак Иваново. Она предлагает купить упаковку оптом по самым выгодным ценам. Производитель гарантирует персональный подход к каждому клиенту. Менеджеры подбирают фасовочные пакеты нужного размера с учетом их назначения, типа продукции. Можно выбрать один из вариантов из каталога. Также производитель изготавливает пакеты на заказ. В этом случае рассчитывается минимальная партия и итоговая стоимость. Для получения более подробной информации свяжитесь напрямую с менеджерами. Они бесплатно проводят персональные консультации.

Ассортимент фасовочных пакетов.

Полный ассортимент продукции представлен в удобном каталоге на сайте упаковка-пакеты.рф/фасовочные_пакеты/. Компания выпускает упаковку из различных полимерных материалов:

  • полипропилен;
  • модифицированный полипропилен;
  • полиэтилен низкого давления;
  • полиэтилен высокого давления;
  • поливинилхлорид.

Готовая продукция отличается не только материалом изготовления, но и назначением. Можно заказать упаковку для текстиля, фурнитуры, электротоваров, сыпучих строительных материалов. Готовые пакеты могут снабжаться скотчем, клапаном, еврослотом. Также может различаться тип ручки. Производитель предлагает большой выбор вариантов, чтобы каждый клиент мог подобрать подходящий тип упаковки.

Для изготовления пакетов предприятие использует только сертифицированные материалы без опасных добавок. Для производства используется современное оборудование, что позволяет выпускать пакеты крупными партиями за короткое время. Воспользоваться предложением могут покупатели из любого региона страны.

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