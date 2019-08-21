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Эксперты спрогнозировали укрепление рубля к сентябрю

Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.

За последние два месяца курс рубля заметно упал. В конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$. На это повлияло снижение нефтяных котировок.

Резкое падение курса рубля как одной из валют стран с развивающимися рынками также было спровоцировано новым витком торговой войны между США и Китаем

При этом эксперты опасаются, что к концу года рубль может ослабнуть до 67 руб./$ на фоне международной неопределенности и рисков новых санкций.

Движение курса рубля вниз негативно повлияет на инфляцию и реальные денежные доходы населения, что в результате может привести к рецессии в экономике, считают аналитики.

Подробнее — в материале «Известий»: Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции

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