Эксперт рассказала, как продлить срок хранения мяса после покупки

Глава отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Виктория Насонова объяснила, как правильно хранить мясо после покупки. Советы эксперта помогут сохранить мясо свежим.

По словам специалиста, лучшими условиями для хранения мяса является температура в диапазоне от -1,5 до +4 градусов. Если такой режим хранения нарушается на производстве, дома, на прилавке магазина, то мясо начинает портиться быстрее.

«С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше: транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, — может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы», – заявила Насонова.

Покупатели сами могут ускорить процесс порчи мяса, если будут гулять с ним по магазину, упаковав в пакет. Специалист призвала использовать во время покупки мяса термопакеты или сумки-холодильники, пишет РЕН ТВ.