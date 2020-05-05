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Эксперт рассказал, как организовать удаленную работу на самоизоляции

Алексей Агеев

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Директор фирмы ivoSite Тимур Валишев объяснил, как организовать удаленную работу, во время самоизоляционного режима.

Специалист считает, что наиболее продуктивно можно работать, если изолироваться в отдельном помещении, сделав его своим кабинетом. Также важно соблюдать режим дня и быть на связи с коллегами.

Это поможет остаться «в курсе всех дел компании», а также не стать «отшельником и одиночкой». Кроме того, разбивка дня на отдых и работу поможет не выгореть, сообщает РЕН ТВ.

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