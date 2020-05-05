Эксперт рассказал, как организовать удаленную работу на самоизоляции

Директор фирмы ivoSite Тимур Валишев объяснил, как организовать удаленную работу, во время самоизоляционного режима.
Специалист считает, что наиболее продуктивно можно работать, если изолироваться в отдельном помещении, сделав его своим кабинетом. Также важно соблюдать режим дня и быть на связи с коллегами.
Это поможет остаться «в курсе всех дел компании», а также не стать «отшельником и одиночкой». Кроме того, разбивка дня на отдых и работу поможет не выгореть, сообщает РЕН ТВ.
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