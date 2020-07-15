Депутат избил до комы жителя Крыма

Следователи начали проверку по факту причинения депутатом Первоуральской городской думы Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю крымского курортного города Саки. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительной информации, в минувшую субботу словесная перепалка между приезжим курортником и жителем Крыма переросла в кровавую драку.

Утверждается, что 43-летний чиновник поселился в квартире небольшого многоквартирного дома. По соседству с ними жила семья: 66-летний мужчина и его 47-летняя дочь.

Поздним вечером 11 июля мужчины повздорили. В результате чиновник ударил в лицо. Пожилой мужчина потерял равновесие и упал. От удара о землю он получил закрытую черепно-мозговую травму и сломал себе основание черепа.

Как рассказала «КП-Крым» дочь пострадавшего, мужчина даже не предложил им помощь. По ее словам, теперь мужчина находится в коме.

«Он просто овощ, врачи не дают никакого прогноза!» – утверждает она.