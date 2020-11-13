Дело готовящегося к массовому убийству жителя Орла отправили в суд

Следственный комитет по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего парня. Он обвиняется в «Приготовлении к убийству двух и более лиц, путем совершения общеопасным способом». Об этом сообщает пресс-служба органа.

Следствие установило, что обвиняемый собирался устроить массовый расстрел людей с применением самодельных зажигательных смесей. Для этого он даже прошел обучение по безопасному обращению с оружием и разработал план действий. Позже он нашел соучастников преступления, провел с ними тренировки, купил оружие и определился с местом будущего преступления.

— Однако обвиняемый не успел совершить задуманное. О его действиях стало известно правоохранительных органам. Они своевременно пресекли все его незаконные приготовления, — говорится в сообщении.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.