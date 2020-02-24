Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии

Автокатастрофа с четырьмя погибшими случилась на территории Игринского района республики Удмуртии. ДТП с участием двух автомобилей произошло на десятом километре автомобильной дороги Игра – Глазов около населенного пункта Факел.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель кроссовера Toyota Highlander. Он выехал на встречку и протаранил LADA X-Ray. В итоге смертельные травмы получили водитель отечественного хэтчбека, а также пассажиры: женщина 1983 года рождения и дети 2011 и 2012 годов рождения. Еще пятеро оказались травмированными.

По факту случившегося уже начата проверка. Выясняются детали ЧП, сообщает РЕН ТВ.

Фото: ГИБДД