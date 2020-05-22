Бомбилы напали на московского таксиста на вокзале

Нелегальные перевозчики напали на таксиста около Белорусского вокзала в Москве. Драка произошла 20 мая и была снята на видео.
Стычка произошла из-за того, что клиенты попросили лицензированного таксиста доставить их до Казанского вокзала. Это разгневало ждавших своего шанса нелегалов. Бомбилы стали угрожать таксисту, а один из них и вовсе облил потерпевшего кофе. Тогда таксист воспользовался газовым баллончиком.
Таксист отметил заказ и позвонил в правоохранительные органы. Чем завершилась разборка, неизвестно, пишут Вести.
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