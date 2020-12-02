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Блогер устраивал пытки в прямом эфире до стрима с мертвой подругой

Никита Брыкин

Телеканал РЕН ТВ рассказал о блогере Стасе Reeflay Решетникове, во время прямой трансляции которого умерла девушка.

Во время стрима умерла его подруга. Решетников заявлял, что подрался с девушкой Валентиной и выгнал ее на мороз. Подробности таинственной смерти уточняются.

Сообщается, что парень специализировался на скандальном контенте и зарабатывал, получая донаты от подписчиков. В Сети имеются ролики, на которых видно как он, будучи пьяным, унижал и избивал людей, заливал их перцовым баллончиком. 

В частности, блогер плевал в лицо мужчине, бил его по лицу и заставлял вести прямую трансляцию. Он согласился только после того, как блогер заявил, что обольет его мочой. Другому парню Reeflay раздавал пощечину на камеру.

Издевался он и над Валентиной. Однажды молодой человек распылил перцовый баллончик в глаза девушке.

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