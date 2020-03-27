Биолог назвала условие для спада COVID-19

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Профессор Школы Системной Биологии GMU, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, какое условие поможет победить COVID-19. Для спада эпидемии нужно соблюдать строгий карантин.

По словам специалиста, сейчас на стадии плато (застой) находится Китай. Соединенные Штаты пока что не достигли пика коронавируса. Баранова полагает, что апогей в Нью-Йорке будет спустя две недели, сообщает РЕН ТВ.

Анча считает, что плато по теории длится около 10 дней, затем наступает спад заражения. Однако, как считает эксперт, такое развитие событий реально лишь при строжайшем соблюдении карантинных мер.