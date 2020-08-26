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Новости мираОбщество

Белла Торн за сутки заработала миллион долларов на личном контенте

Иван Федоров

22-летняя американская актриса Белла Торн побила рекорд на сайте OnlyFans. Она сумела заработать более миллиона долларов за первые сутки существования аккаунта на данном портале.

Популярные люди (представители шоу-бизнеса) регистрируются на упомянутом выше сайте и выкладывают эксклюзивный контент: фото, видео, истории, ответы на вопросы. Все это доступно пользователям сети, однако за подробности личной жизни звезд нужно платить. Соответственно, такой сайт быстро превратился в сервис для публикации интимного контента. В СМИ его даже нарекли «порно по платному доступу».

Но сама Белла Торн заявила, что откровенных публикаций не делала. Она написала об этом в Твиттере, сообщает Телепрограмма.про.

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В такие заявления верится с трудом, потому что публикации Беллы всегда отличались пикантностью и эротичностью.

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