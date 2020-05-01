Байкер разбился насмерть об авто в Москве

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29 апреля мотоциклист разбился насмерть на юго-востоке Москвы. Авария была заснята на видео и оказалась в распоряжении Вестей.

Фото — Youtube.com/fallen1988 Theory

При просмотре контента можно заметить, что байк столкнулся на перекрестке с легковушкой, водитель которой решил повернуть налево. В это время мотоциклист ехал прямо с огромной скоростью. Он попытался объехать поворачивающую иномарку, однако сделать это не получилось.

Уточняется, что после удара о машину байкер улетел на тротуар, где влетел в дерево. От полученных ранений он умер.

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