Бабушка бросила работу ради продажи голых фотографий

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59-летняя женщина уволилась с работы и теперь зарабатывает продажей голых фотографий. В месяц она получает по полторы тысячи евро.

О таком виде заработка женщина узнала от своей дочери. Эротические фотографии женщина публикует в Инстаграме. У нее около 11 тысяч подписчиков. При этом ее заработок составляет в три раза больше, чем зарплата на предыдущей работе.

Также женщина отмечает еще один плюс новой «работы». Теперь она может видеться с дочерью и внуками чаще. При этом аудитория для ее снимков поражает: заинтересованным менее 35 лет, пишет РЕН ТВ.