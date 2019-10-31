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Автоэксперты: Спрос на кроссоверы может упасть

Появилось экспертное мнение, которое гласит, что спрос на кроссоверы и автомобили с полным приводом в будущем существенно упадет. Сообщается, что такую точку зрения высказали руководители компании Nissan.

Представители японского концерна Nissan полагают, что популярность сегмента SUV, которая сейчас находится на высоком уровне по всему миру, в скором времени будет снижаться. Так, специалисты имеют в виду факторы имиджевого характера. Шеф-стилист Nissan Альфонсо Альбайса отметил, что молодежь вскоре начнет выбирать седаны вместо паркетников, чтобы не быть похожими на «стариков». При этом вице-президент Nissan по глобальной стратегии Айвен Эспиноза заявил, что имеется информация о том, что спрос на кроссоверы уже сейчас начал падать.

Эксперты из шведского Volvo с производителями японских авто согласны. Однако они утверждают, что седаны захватят лидерство из-за экологических изменений, лучшей аэродинамики, меньшего расхода топливных элементов. Однако пока озвученные мнения экспертов являются лишь резонансными заявлениями. Известно, что в Европе на данный момент седаны только теряют в популярности, сообщает Тарантас Ньюс.

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