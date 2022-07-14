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Врачи призывают пройти вакцинацию от коронавируса

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Минздрав Рязанской области предупредил о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

Единый Центр вакцинации открыт на базе ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10 Рязани в феврале 2022 года. К настоящему времени в медучреждении от COVID-19 привилось свыше 4,5 тысяч человек.

«Наиболее активно в нам идут люди среднего возраста. Ежедневно прививаются от 30 до 40 человек. Центр обеспечен вакциной в полном объеме», — говорит врач-терапевт Елена Асанова.

По ее словам, особой подготовки к прививке не требуется. За три дня до вакцинации следует исключить употребление алкоголя. И, главное, в течение двух предшествующих недель не иметь контакта с инфекционными больными. Вакцина защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового штамма «дельта».

«Коронавирус не исчез полностью. Исследователи считают, что во второй половине лета возможна новая волна заболевания. Вакцинация является единственным надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. Позаботьтесь о себе и своих близких. Сделайте прививку», — подчеркивает Елена Асанова.

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