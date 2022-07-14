Врачи призывают пройти вакцинацию от коронавируса

Минздрав Рязанской области предупредил о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

Единый Центр вакцинации открыт на базе ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10 Рязани в феврале 2022 года. К настоящему времени в медучреждении от COVID-19 привилось свыше 4,5 тысяч человек.

«Наиболее активно в нам идут люди среднего возраста. Ежедневно прививаются от 30 до 40 человек. Центр обеспечен вакциной в полном объеме», — говорит врач-терапевт Елена Асанова.

По ее словам, особой подготовки к прививке не требуется. За три дня до вакцинации следует исключить употребление алкоголя. И, главное, в течение двух предшествующих недель не иметь контакта с инфекционными больными. Вакцина защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового штамма «дельта».