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Четверг, 20 января, 2022
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Врач рассказал об эффективности масок против «омикрона»

Александр Ильин

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал в беседе с телеканалом «Москва 24» об эффективности масок и респираторов для защиты от омикрон-штамма коронавируса. 

По словам медика, маски из ткани почти неэффективны против нового штамма. Медицинские маски также обеспечивают недостаточную защиту, так как при их ношении остается негерметичное пространство под маской. 

«Для предыдущих генетических вариантов они [тканевые маски] были более-менее актуальны, ближе к «Дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем обычная медицинская маска», — пояснил врач-терапевт. 

Для защиты, как отметил медик, лучше приобретать респираторы второго класса, которые задерживают вирус. 

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Они обеспечивают фильтрацию до 95%, уменьшая количество вирусных частиц, которые распространяет больной, добавил Водовозов

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