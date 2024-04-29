Великий понедельник Страстной седмицы 2024: что строго запрещено делать

В этом году православные христиане встречают Великий понедельник, первый день Страстной седмицы 29 апреля. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет. Его страдания стали прообразом страданий Спасителя.

Традиции и запреты Великого понедельника

В Страстную седмицу особенно усиливается пост. Под сильным запретом – молочные и мясные продукты. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, пить вино.

Православным христианам важно помнить, что под запретом не только продукты животного происхождения, но и развлечения. Важно отказаться от шумных посиделок и встреч, посвятить себя молитве и подготовке к Пасхе. В течение дня можно употреблять каши, фрукты, овощи, грибы, орехи и мед.

На ужине можно было собираться с близкими, но за столом сохранялась спокойная и тихая атмосфера. Какие-либо игры и песни исключались. В гости никого не звали. Запрещалось отмечать в Великий понедельник дни рождения, свадьбы, проводить иные торжества.

Народные приметы Великого понедельника

Тёплый и солнечный день сулит богатый урожай;

Если на Великий понедельник стоят холода – долго непогода не продлится;

Облака сулят дождливое лето;

У берёзы много сока – к частым осадкам;

Увидеть бабочку в Великий понедельник – к тёплой и солнечной Пасхе.

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