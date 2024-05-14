Павел Малков наградил почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» врача ОКБ Дмитрия Карпова

Врач Областной клинической больницы Дмитрий Карпов награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Об этом сообщается в группе ОКБ.

Дмитрий Карпов работает урологом-онкологом ОКБ Рязани. Также он является председателем комиссии по заместительной почечной терапии. Сообщается, что в течение нескольких лет он возглавлял службу донорства и трансплантации региона, был главным внештатным трансплантологом Минздрава Рязанской области.

Дмитрий Карпов впервые в регионе пересадил почку пациенту. Операцию он провел в ночь на 14 декабря 2018 года. Сейчас Дмитрий Карпов продолжает работу по трансплантации почек.

А ещё рязанский врач провел операцию по удалению мочевого пузыря, простаты с пластикой кишки по уникальной новой технологии, которую в мире ещё не практиковали. Она позволяет пациенту сохранить важные функции организма после операции.

Награду врачу вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.