Вторник, 14 мая, 2024

Павел Малков наградил почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» врача ОКБ Дмитрия Карпова

Автор: Кристина Аманн

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Врач Областной клинической больницы Дмитрий Карпов награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Об этом сообщается в группе ОКБ.

Дмитрий Карпов работает урологом-онкологом ОКБ Рязани. Также он является председателем комиссии по заместительной почечной терапии. Сообщается, что в течение нескольких лет он возглавлял службу донорства и трансплантации региона, был главным внештатным трансплантологом Минздрава Рязанской области.

Дмитрий Карпов впервые в регионе пересадил почку пациенту. Операцию он провел в ночь на 14 декабря 2018 года. Сейчас Дмитрий Карпов продолжает работу по трансплантации почек.

А ещё рязанский врач провел операцию по удалению мочевого пузыря, простаты с пластикой кишки по уникальной новой технологии, которую в мире ещё не практиковали. Она позволяет пациенту сохранить важные функции организма после операции.

Награду врачу вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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