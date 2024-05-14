Приехавшего в отпуск бойца СВО зарезали во время сна

В Чите на территории автосервиса зарезали спящего мужчину. По данным портала Lenta75.ru, погибший был участником специальной военной операции и приехал в отпуск.

По словам родственницы, мужчина ушёл на СВО добровольцем. Продлевал контракт после его окончания. Домой приехал в отпуск, вновь собирался отправиться в зону боевых действий.

Следком Забайкалья рассказал о случившемся. По данным силовиков, убийство случилось 11 мая на территории автосервиса. По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний житель Читы.

Преступление совершено в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении спиртного. Обвиняемый дождался, пока 55-летний оппонент уснёт, затем ударил спящего ножом. Рана оказалась смертельной.

Убийца попытался расчленить тело жертвы, но его остановили появившиеся на месте работники автосервиса.

Задержанный признался в убийстве. Сообщается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершении преступлений против личности. Ему грозит 15 лет лишения свободы.