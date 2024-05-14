ТНТ раскрыл имя первой участницы реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Участники звездной и народной команд вновь будут проходить сложнейшие испытания, чтобы выиграть главный приз – 10 миллионов рублей, а также вкусить все прелести роскошной дубайской жизни, если очень повезет.

Одной из участниц проекта станет актриса, участница шоу Comedy Woman Надя Сысоева. Это ее первый опыт участия в реалити-шоу, поэтому на предложение испытать себя и свою силу воли Надя сразу ответила согласием.

«В проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+) меня зацепил симбиоз физической и интеллектуальной силы, возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок и наконец-то повод сказать друзьям: «Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!» Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Конечно, я была не готова к своей силе и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!», – призналась Надя Сысоева.

По правилам реалити, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется жить в жаркую пустыню, а кто – в роскошный отель со всеми благами, которые только можно себе представить. Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу.

Напомним, что в Дубае уже снимался первый сезон реалити. Его победителем стал футболист Павел Мамаев. На съёмки второго сезона проекта участники вместе с ведущими отправились в загадочный Самарканд. Главный приз получил участник из народной команды – цирковой тренер из ДНР Александр Лось.