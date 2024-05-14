В Пителинском районе произошло смертельное ДТП

В Пителинском районе 14 мая произошло смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на ДПС МО МВД России «Сасовский».

Авария произошла в 12.20 на 70-м километре трассы Р-124 Шацк–Касимов.

По предварительным данным , 76-летний житель Чучковского района, находясь за рулем «Лады Гранты», не справился с управлением и вылетел с трассы. Авария произошла на прямом участке дороги.

В результате мужчину госпитализировали в Сасовскую больницу, а вот его супруга 78-ми лет погибла.

Причины и ущерб ДТП устанавливаются.