Вторник, 14 мая, 2024

Пять районов Рязанской области получат новую коммунальную технику

Автор: Кристина Аманн

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На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков заявил о необходимости ежегодного приобретения новой коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Артём Уворвихвост сообщил, что был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий. Их сумма составила 50 миллионов рублей. На нее приобрели 10 единиц техники для коммунальных служба Касимова, Сасова, Сараевского, Пронского и Шацкого районы.

Сейчас объявили очередной отбор на дополнительную сумму в 20 миллионов рублей. Эти средства, по словам Артёма Уворвихвоста, позволят обеспечить текущие потребности районов в этом направлении.

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