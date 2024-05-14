Эксперт по недвижимости оценил загородный дом кадровика Минобороны Кузнецова

Эксперт по недвижимости Ибрагим Бадалов поделился с РЕН ТВ своим о мнением коттедже, который принадлежит задержанному начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову. Дом находится в деревне Обушково Истринского района, в Подмосковье.

Бадалов отметил, что расположение дома вполне обычное, рядом нет большого количества элитных построек. Это небольшая деревня, где есть несколько домов, построенных с большим бюджетом, но в целом это обычное место.

По словам эксперта, квадратный метр в таком доме стоит около 150 тысяч рублей, а общая стоимость постройки может составлять около 15 миллионов. Он также отметил, что дом сделан из кирпича, который является дорогим материалом. В районе, где находится дом, средняя стоимость квадратного метра дома из кирпича составляет порядка 140-150 тысяч рублей.

Материал, из которого построен дом, также имеет значение. Кирпич является одним из лучших материалов для постройки домов до двух-трёх этажей. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию и долговечность.

Ранее сообщалось, что при обыске в коттедже Кузнецова были обнаружены золотые монеты, коллекционные часы и более ста миллионов рублей.

Напомним, 14 мая Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В отношении генерала было возбуждено уголовное дело.