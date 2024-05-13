Понедельник, 13 мая, 2024

Картаполов прокомментировал слова Белоусова о мобилизации

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

Российское общество в достаточной степени мобилизовано для того, чтобы наша армия могла успешно выполнять задачи в ходе специальной военной операции. Об этом заявил в интервью «Фонтанке» 13 мая депутат Государственной Думы, бывший заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Вопрос касался слов кандидата в министры обороны Андрея Белоусова о том, что для построения мобилизационной экономики необходима мобилизация общества. По мнению Картаполова, этот тезис не следует трактовать как призыв к всеобщей мобилизации.

«Он же говорил о мобилизации общества. Это разные вещи. А у нас на сегодняшний день, как мне кажется, общество в достаточной степени мобилизовано для того, чтобы наша армия выполняла свою задачу. Все понимают, что происходит, все понимают, почему это происходит. И все знают, что нам нужно делать дальше», — говорит генерал.

На вопрос о том, стоит ли ожидать всеобщей мобилизации, Картаполов ответил, что он уже не знает, как это объяснить. Ремарку о том, что в разные годы россиянам неоднократно говорили о том, чего точно не будет, а потом это обязательно случалось, генерал прокомментировал следующим образом:

«Здоровый пессимизм — это, конечно, хорошо. Но для того, чтобы победить, нужно верить в нашу победу».

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