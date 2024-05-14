Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала про полицейского и обезьяну

В Туапсе стартовали съёмки нового комедийного детектива телеканала НТВ «Майор и Меймун». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В центре истории — необычный тандем полицейских: капитан юстиции Майоров и ручная обезьянка Меймун, которым предстоит рука об лапу бороться с преступностью на берегу Чёрного моря. Главные роли в картине исполнят актёр театра и кино Егор Долгополов и обезьянка-блогер Чита.

Майор — это не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова (Егор Долгополов). Воспитывал будущего блюстителя порядка дед — легендарный опер Союза, который всегда жил работой. У внука — всё ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки — всё на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довёл до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют, пока, правда, временно, в Туапсе.

Макс Кубринский, режиссёр: «Мы снимаем у самого Чёрного моря, в городе воинской славы Туапсе. Нам повезло с погодой: весной на побережье бывают дожди, но в нашем случае кинобог смилостивился, и мы снимаем в солнце. Здесь очень приветливые люди, можно просто идти по берегу, зайти в понравившееся кафе, и с вероятностью 90% там разрешат снимать. Был такой забавный случай — мы шли смотреть квартиру, но ошиблись подъездом, позвонили, сказали: „Мы из кино“. Нам ответили: „Проходите!“ Чуть позже пришёл локейшен-менеджер и говорит: „Ребята, вы пришли не туда, не в тот подъезд!“ А мы уже осмотрели квартиру, чуть ли не мебель там переставляем! Хозяева вообще ничего не сказали, пустили нас, будто так и должно быть».

На новом месте работы Майорова раздражает всё: и море, и солнце, и коллеги, которым ничего не надо, и банальные преступления. Не радует следователя и новый питомец — ручная обезьянка Меймун, которая сразу прикипела к хозяину и даже стала его напарником в расследованиях. Обезьянка Меймун — гроза преступности на побережье: и улику найдёт, и, если понадобится, даже злодея обезвредит.

«Одну из главных ролей исполняет маленькая макака-крабоед по имени Чита. Она уже снималась в эпизодах, но такой крупной роли у неё ещё не было. Оказавшись на солнце, на природе, животное ожило. Дома в Самаре, откуда она приехала, солнца в разы меньше. Первые дни Чита немножко побаивалась, даже проявляла агрессию, но через несколько смен влилась в команду. У неё есть любимчики: обезьянка очень подружилась с исполнителем главной роли Егором Долгополовым. Как истинная женщина, Чита ревнует Егора к его партнёрше, актрисе Оле Старостиной. Сцены любви, которые проходят при участии Читы, иногда даются нам с трудом, потому что она может рычать на Олю, не позволять Егору её обнимать. Иногда Чита делает потрясающие вещи: в драматической сцене, где одному из персонажей становится плохо, она вдруг забралась ему на плечо, обняла и поцеловала. В общем, это маленький человек, практически ребёнок», — рассказал Макс Кубринский.

Здесь, в Туапсе, лучший друг покойного деда, отставной следователь Жихарь следит за тем, чтобы Майоров больше ни во что не вляпался. Со всем можно было бы смириться и спокойно пересидеть ссылку на Черноморском побережье, если бы не бандит Жорж, у которого всё схвачено и который наводит свой порядок в городе — не по закону, а по понятиям. Майоров объявляет Жоржу войну, и тот принимает вызов: в этой схватке у главного героя союзников немного, а напарник так вообще один — Меймун.

«Костяк главных героев проекта — это московские актёры, а персонажи, которые появляются на одну серию — это артисты местных театров из Туапсе, Краснодара, Сочи. Это вносит свои неповторимые краски, конечно, мы немного разные, техники и понимание актёрской правды отличаются, но это добавляет жанровости и остроты. Это кино для семейного просмотра, очень тёплое и душевное, про человеческие отношения, любовь, про то, что всё будет хорошо. Зрители сериала увидят солнце и пальмы, маленькую смышлёную обезьяну, которая помогает расследовать преступления, а также очень колоритную и харизматичную компанию оперов, которые, я думаю, запомнятся своей открытостью, жизнелюбием и даже наивностью в каких-то вопросах», — рассказал Макс Кубринский.