С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого и второго ребенка проиндексируют на 7,3 процента. На столько же вырастут пенсии по старости. Впервые с 2016 года индексация затронет пенсии работающих пенсионеров, причем некоторые из них получат повышенные выплаты уже в декабре этого года. Для семей, получающих единое пособие, упростят процесс оформления выплат на новорожденных, а инвалидам станет легче получать технические средства реабилитации. На их покупку в следующем году выделят рекордную сумму в бюджете. О том, какие изменения ждут социальную сферу в 2025 году, рассказала «Парламентская газета».

Поддержка для матерей

Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в 2025 году увеличится на 166 миллиардов рублей, что затронет каждого седьмого жителя страны. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 14 октября. На этом заседании депутаты рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года и рекомендовали принять его в первом чтении.

Материнский капитал в следующем году проиндексируют: на первого ребенка выплата увеличится на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. Таким образом, с 1 февраля 2025 года материнский капитал составит 677 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи — на второго, если семья не получала выплату на первого ребенка.

«Ожидаем, что материнским капиталом воспользуется более миллиона граждан», — сказал Котяков.

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трёх лет.

Изменения для пенсионеров

С 1 января пенсии по старости будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,3 процента. Это касается как страховых пенсий, так и фиксированных выплат к ним. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению пройдет 1 апреля 2025 года и составит 14,7 процента.

Также впервые с 2016 года увеличат пенсии работающим пенсионерам. С 1 января 2025 года все виды страховых пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца, будут индексироваться независимо от занятости пенсионера. Особенность нового механизма заключается в том, что индексация будет применяться не к текущим выплатам, а к размеру пенсии, который учитывает все пропущенные индексации. Это позволит повысить пенсии более существенно.

Кроме того, из-за новогодних праздников часть пенсионеров получит январские пенсии досрочно, в декабре, отметил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Руководитель Соцфонда Сергей Чирков подтвердил, что эти пенсии будут выплачены с учетом новой индексации.

Улучшение условий для пожилых и инвалидов

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в России строятся социальные стационары — дома ветеранов, как их назвал Антон Котяков. Это пансионаты для пожилых людей и инвалидов, где они могут жить в условиях, приближенных к домашним. Сейчас строится 31 такой объект, 19 из которых планируют завершить в 2025 году. В этих учреждениях можно жить самостоятельно или с помощью ассистентов, а также заниматься различными видами досуга.

Единое пособие на ребенка в 2025 году будут получать около десяти миллионов детей, а также беременные женщины на ранних сроках. На это из бюджета выделят на 71 миллиард рублей больше, чем в этом году. Пособие назначат без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Для оформления выплат достаточно будет подать заявление через портал госуслуг.

Финансирование программы «Доступная среда» в 2025 году вырастет на 30 процентов. Эти средства пойдут на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Как отметил Ярослав Нилов, рост финансирования связан с увеличением числа нуждающихся, включая военных, получивших инвалидность. Антон Котяков сообщил, что Минтруд и Минфин договорились выделять дополнительные средства на программу, если это потребуется в течение года.

В этом году упростили порядок получения средств реабилитации для инвалидов, пострадавших в ходе военной службы или при выполнении обязанностей в добровольческих формированиях. Теперь электронные сертификаты на необходимое оборудование для таких людей формируются автоматически, без подачи заявлений.

Занятость и обучение

Расходы на программу «Содействие занятости населения» в 2025 году снизятся, что связано со стабильной ситуацией на рынке труда — официальная безработица составляет всего 2,4 процента. За ближайшие три года планируется переобучить более 312 тысяч человек по востребованным специальностям. Программы переподготовки будут доступны бесплатно для людей старше 55 лет, одиноких матерей и молодежи, испытывающей трудности с трудоустройством. Пособие по безработице в 2025 году вырастет до 14,74 тысячи рублей, сообщили в Минтруде.