Mash: Ефремов встретит Новый год не с семьей, а в колонии

Актер Михаил Ефремов встретит Новый год в белгородской исправительной колонии, пишет телеграм-канал Mash.
Как рассказал адвокат артиста, прошений еще не подавали, сейчас идет сбор необходимых справок.
Кроме того, процесс подачи прошения об освобождении займет много времени. Так, все должно дойти до суда, а это минимум месяц.
По данным Mash, администрация ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. Также сотрудники колонии не заметили ухудшения его здоровья.
Незадолго до этого телеграм-канал SHOT сообщал, что актер может встретить Новый год в кругу семьи.