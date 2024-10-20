Воскресенье, 20 октября, 2024
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Mash: Ефремов встретит Новый год не с семьей, а в колонии

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Актер Михаил Ефремов встретит Новый год в белгородской исправительной колонии, пишет телеграм-канал Mash.

«Шанс того, что до конца года его выпустят по УДО, близок к нулю», – говорится в посте.

Как рассказал адвокат артиста, прошений еще не подавали, сейчас идет сбор необходимых справок.

Кроме того, процесс подачи прошения об освобождении займет много времени. Так, все должно дойти до суда, а это минимум месяц.

По данным Mash, администрация ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. Также сотрудники колонии не заметили ухудшения его здоровья.

Незадолго до этого телеграм-канал SHOT сообщал, что актер может встретить Новый год в кругу семьи.

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