Mash: Ефремов встретит Новый год не с семьей, а в колонии

Актер Михаил Ефремов встретит Новый год в белгородской исправительной колонии, пишет телеграм-канал Mash .

«Шанс того, что до конца года его выпустят по УДО, близок к нулю», – говорится в посте.

Как рассказал адвокат артиста, прошений еще не подавали, сейчас идет сбор необходимых справок.

Кроме того, процесс подачи прошения об освобождении займет много времени. Так, все должно дойти до суда, а это минимум месяц.

По данным Mash, администрация ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. Также сотрудники колонии не заметили ухудшения его здоровья.

Незадолго до этого телеграм-канал SHOT сообщал, что актер может встретить Новый год в кругу семьи.