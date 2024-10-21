Наемники из Латинской Америки, переброшенные Киевом для обороны города Часов Яр, где продолжаются бои в Донбассе, просят об эвакуации, сообщили РИА Новости бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на перехваты радиопереговоров.

Бойцы также предоставили записи радиоперехватов переговоров колумбийских наемников.

«Не прекращается эта проклятая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы… Гуай, я всю ночь не мог спать. Моя нога, кажется, вот-вот оторвется… Мы не можем разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав сильно потрепан. Потрепан и очень холодно. Мы на пределе. Гуай, нам нужна помощь с подкреплением и эвакуацией раненого», — говорит один из наемников в радиоперехвате.