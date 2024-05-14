Вторник, 14 мая, 2024

Стартовали съёмки нового сезона остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото телеканала Россия

В Москве начались съемки нового сезона многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2» (16+) для телеканала «Россия» режиссера Валерии Ивановской. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Главные роли в проекте исполняют: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Сергей Юшкевич и многие другие.

В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью…

Продюсер Максим Королёв: «Я счастлив, что мы запускаем второй сезон. И что к работе над ним мы приступаем с той же творческой командой: режиссером Валерией Ивановской, оператором Петром Воронцовым, исполнителем главной роли Кириллом Жандаровым и многими другими — очень приятно вновь со всеми увидеться. Я надеюсь, у нас получится сделать достойное, интересное продолжение полюбившейся зрителям истории».

Съёмки проекта пройдут в Москве и Подмосковье.

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