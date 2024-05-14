В Рязани возобновили высадку цветов

В городские клумбы Рязани вновь начали высаживать цветы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

14 мая на Лыбедском бульваре посадили петунию белого, фиолетового, красного и розового цветов.А возле библиотеки им. М. Горького — желтый и бордовый колеус.

Администрация города отмечает, что эти цветы украшают Рязань каждый год. Они не только красивы, но и довольно неприхотливы, и радуют местных жителей вплоть до наступления холодов.

Цветы продолжат высаживать на этой неделе.

Ранее мэр города Виталий Артемов сообщал, что в этом году в Рязани планируется высадить около миллиона цветов.