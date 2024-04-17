Пасха в 2024 году: какого числа, что обязательно нужно сделать в Великий праздник

Пасха – это не просто светлый праздник с вкусными куличами, крашеными яйцами и торжественными богослужениями. Это торжество, несущее в себе глубокий смысл, уходящий корнями в далёкое прошлое. Для православных христиан Пасха имеет особое сакральное значение, они называют её «торжеством торжеств». В чём особых спасительных смысл этого праздника? Когда отмечают Пасху в 2024 году? Что обязательно нужно сделать в светлый день?

Пасха Христова: история праздника

История этого праздника берёт своё начало с древних времён. Ветхозаветная Пасха, известная как Песах, знаменует собой исход еврейского народа из египетского рабства. Согласно библейскому повествованию, Бог наслал на египтян десять казней, последней из которых стала смерть первенцев. Чтобы спасти своих детей, евреи по повелению Моисея должны были закласть ягнят и помазать их кровью дверные косяки своих домов. Ангел смерти, «пасхальный агнец», прошел мимо этих домов, не тронув их первенцев. Слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что означает «пройти мимо».

Пасха в христианской традиции связана с важнейшим событием, определяющим весь смысл и глубину веры христовой. Она символизирует Воскресение Иисуса Христа из мёртвых. Согласно Новому Завету, после распятия на кресте Иисус был погребён, а на третий день после смерти воскрес, одержав таким образом победу над смертью. Воскресение Христово знаменует собой не только спасение человечества от греха и смерти, но и надежду на вечную жизнь.

Пасха в 2024 году: когда встречаем светлый праздник?

Дата празднования Пасхи не является фиксированной, а вычисляется по специальной формуле, называемой пасхалией. Это связано с тем, что она зависит от лунного календаря. Пасха всегда отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. В этом году Пасху Христову отметят 5 мая.

Традиции Пасхи: когда будут освящать яйца и куличи?

С Пасхой связано множество традиций и символов, которые имеют особый смысл. Традиционно накануне праздника верующие красят куриные яйца. Главный цвет пасхальных яиц — красный. В этой связке яйца символизируют вечную жизнь, возрождение, а красный цвет — кровь Иисуса Христа, который он пролил за нас, приняв смерть.

Сладкие куличи на праздничном столе олицетворяют тело Христово. Творожную пасху, которая тоже является неотъемлемой частью пасхального стола, часто делают в форме усечённой пирамиды. Такая форма олицетворяет Голгофу – холм, на котором был распят Спаситель. Творог означает обещанную верующим землю, где течет молоко и мед

Традиционно освящают яйца, куличи и творожную пасху в Тихую Субботу, день накануне Светлого Воскресенья. Точное время освящения куличей и яиц лучше всего узнать в своем храме. Освящение куличей и яиц – это не просто традиция, но и возможность стать ближе к Богу и разделить радость от праздника Воскресения Христова. Поэтому в Страстную Субботу стоит сходить в храм и провести этот красивый ритуал. Однако те, кто по каким-либо причинам не может попасть в этот день церковь, нужно усердно молиться, чтобы благодать достигла и их дома.

Можно ли ходить на Пасху на кладбище?

С точки зрения строгой церковной традиции, ходить на кладбище в сам день Пасхи не рекомендуется. Пасха – это праздник Воскресения Христова, торжества жизни над смертью. Поход на кладбище, наоборот, может навлечь на человека скорбные мысли. Тем самым, фокус с жизнеутверждающего события будет смещён, и радостное настроение дня может быть смещён.

Традиционно в России принято поминать усопших в Радоницу, во вторник Фоминой недели. В этот день разрешается могилы близких, привести их в порядок, помолиться об их душах. Но важно сделать это с правильным настроем. Помните, что Пасха и следующие за ней дни – это торжество радости и вечной жизни над унынием и смертью. В пасхальные дни мы вспоминаем о том, что смерть не является конечным пунктом, а существует жизнь вечная.