Рязанская НПК стала бронзовым призёром всероссийского конкурса

Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала бронзовым призером финального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Церемония награждения прошла в Доме Правительства РФ в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Победителей и призеров конкурса поздравили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, глава Минтруда России Антон Котяков, Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов.

Как отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась, на предприятии созданы все необходимые условия для профессионального роста сотрудников. Предприятие реализует программы профессионального образования, дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), короткие курсы и программы целевого назначения, с отрывом и без отрыва от производства.

Объем и качество подготовки обеспечивает отдел развития персонала и учебный центр, где сотрудники проходят адресную подготовку и переподготовку. Более 200 человек экспертного преподавательского состава реализуют программы профессионального обучения рабочих, повышения квалификации специалистов и руководителей, курсы развития профильных компетенций по направлениям деятельности.

Учебный центр РНПК имеет современную базу, оснащенную профессиональным тренажерным оборудованием, электронными и дистанционными средствами обучения и проверки знаний, учебный полигон для отработки практических навыков. Действующая система дистанционного обучения содержит большое количество корпоративных курсов и мультимедийных пособий, обеспечивая быстрый и удобный доступ сотрудников к знаниям.

Также на предприятии развита система наставничества, когда к молодым специалистам и рабочим прикрепляют опытного сотрудника для их адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. В РНПК ежегодно проводится корпоративный конкурс «Лучший наставник», который позволяет поощрить сотрудников, помогающих другим делать первые шаги в профессии.

А еще ежегодно на предприятии проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он позволяет выявить и поощрить инициативных и перспективных работников.

Восемь лет завод успешно реализует образовательный проект «Роснефть-класс» в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа- колледж-вуз-предприятие». Проект по довузовской подготовке будущих химиков в Рязани реализуется в школе №43. Специализированный класс ориентирован на получение качественного среднего образования и подготовку к поступлению в профильные вузы. Кстати, с 13 мая начат прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в новый 10 «Роснефть-класс» в дистанционном формате, для чего необходимо скачать заявление с сайта школы https://sh43-ryazan-r62.gosweb.gosuslugi.ru/, заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «заявление в «Роснефть-класс».

Ключевыми региональными поставщиками молодых рабочих и молодых специалистов для РНПК являются Рязанский колледж электроники, в котором обучают по востребованным для предприятия специальностям – «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, где с 2011 года по инициативе завода открыто направление подготовки «Химическая технология» для обучения бакалавров и магистров. В 2021 году РНПК стала участником Федерального проекта «Профессионалитет».

Ежегодно РНПК принимает на производственную, преддипломную и ознакомительную практику студентов ВУЗов и СУЗов, обучающихся по направлениям подготовки в области нефтепереработки, автоматизации технологических процессов и производств, тепло- и энергоснабжения. В 2023 году в РНПК ознакомительную, производственную и преддипломную практику прошли 135 студентов ВУЗов и СУЗов России.